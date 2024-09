Strage familiare a Nuoro | uccide moglie e figlia poi si toglie la vita Morte cerebrale per il più piccolo dei figli feriti e il vicino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sale a cinque il numero delle vittime della tragediache si è consumata intorno alle di 7 di questa mattina, 25 settembre, a. Roberto Gleboni, 52 anni, ha impugnato un’arma e ha e ucciso laGiuseppina Massetti e laMartina, ferendo gravemente altri duepiù piccoli e ildi casa, Paolo Sanna Per ilo minore Francesco, 10 anni, e il, è stato eseguito l’accertamento per. Al San Francesco sono sempre ricoverati in gravi condizioni l’anziana madre e l’altroo di 14 anni. Secondo le prime ricostruzioni, dopo il primo massacro nell’abitazione, l’uomo si sarebbe recato anche nella casa della madre, sparandole e causandole ferite gravi alla testa. Poi si è suicidato.