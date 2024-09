Strade quasi ultimati i lavori di collegamento per il Comune di Fiumara

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il lavoro che in questi anni il settore viabilità della Città metropolitana di Reggio Calabria, ha programmato sono stati oggetto di controllo da parte del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace; il sopralluogo si è reso necessario per prendere visione dei, ormai in fase di conclusione