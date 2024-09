Strada statale 172 tratto Orimini della Martina Franca-Taranto | termine previsto dei lavori 30 ottobre La nuova stima Anas | realizzato l' 8675 per cento degli interventi Un lettore | per me finiranno nel 2025

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tra iin corso da parte dell’c’è quello che va avanti dal 2 luglio 2018. Da oltre sei anni, per quattro chilometri e mezzo del172 fra. Passata invano, il 25 agosto (data alla quale si riferisce l’immagine) l’ennesima data di chiusura dell’opera, l’ha rimodulato la percentuale di opera svolta (86,75 per) e la prospettiva di terminare il lavoro: stavolta il 30. Chi ci crede? Non, ad esempio, ilche ci ha scritto: abitante in zona San Paolo è sconcertato per tanta lentezza e del poco personale al lavoro, definisce “scandaloso ed infinito” il rifacimento delle e ritiene che “questo cantiere secondo me finirà nel”.