Squid Game 2 il cast e il creatore della serie Netflix a Lucca Comics & Games

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) –farà ritorno as 2024 con unadi eventi dedicati alla seconda stagione di. In Piazza Anfiteatro verrà allestito un padiglione dedicato alla, completo di uno store esclusivo dove i fan potranno acquistare merchandise creato appositamente per l'evento. Il momento clou sarà il 31 ottobre,