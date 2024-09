Sinner-Jarry ATP Pechino 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domani, giovedì 26 settembre, Jannikfarà il proprio esordio nel torneo ATP500 di. Il n.1 del mondo giocherà contro il cileno Nicolase sarà una sfida non semplice per l’altoatesino. Il sudamericano è un tennista molto potente, che fa della combinazione servizio-dritto la propria arma e nelle giornate di vena può essere particolarmente pericoloso.dovrà esprimere solidità e trovare bene il tempo di risposta, avendo poi anche un rendimento alla battuta costante. In altre parole, sarà un bel banco di prova in un evento nel quale il pusterese si presenta campione in carica. L’obiettivo è quello di replicare e sarà necessario passare da questo incontro. C’è un solo precedente che risale al 2019, ovvero al confronto sull’erba di ‘s-Hertogenbosch dove vinse il cileno 7-6 (4) 6-3. Di acqua ne è passata sotto i ponti e si giocherà poi su una superficie diversa.