Sindaci e consiglieri comunali chiamati alle urne si elegge il nuovo consiglio provinciale

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domenica, 29 settembre, si eleggono i 12 componenti deldi Rimini. Per il rinnovo del(il presidente resta invece in carica fino al 2026), sono elettori ie idei 27 Comuni compresi nel territorio, in carica alla data del 29