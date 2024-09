Sarò il protettore delle donne | bufera social su Donald Trump

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sta scatenando forti polemiche suila dichiarazione cheha fatto durante un comizio in Pennsylvania definendosi « il». "Non avrete più l’ansia per tutti i problemi che ci sono nel nostro Paese. Sarete protette e ioil vostroNon penserete più all’aborto», ha dichiarato il tycoon insistendo: «Non sarete più abbandonate, sole o