San Giuliano Terme poiana ferita trovata dalla Polizia Municipale lungo la via | salvata

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Operazione diggio di un animale in pericolo a San. La, domenica scorsa, ha notato un grosso volatile a bordo strada durante un pattugliamento in via Che Guevara. Gli agenti si sono avvicinati e hanno capito che si trattava di un rapace ferito, una