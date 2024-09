Salute 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna ' Fuori tutto'

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 set. (Adnkronos) - Diecivere per raccontare la vita con la. Dare un nome a sintomi spesso invisibili, parlare dei propri sogni, delle emozioni, di paure e speranze. Dire anche quello che in genere viene taciuto, per accendere i riflettori su una malattia anc