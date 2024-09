Rubano sei barattoli di Nutella, tre ragazzi prosciolti "per tenuità del fatto"

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Erano stati denunciati dopo che erano stati scoperti, il quattro aprile del 2020, mentre stavano rubando seidiin un supermercato di Erice nel trapanese. Tredi 18, 19 e 21 anni sono oggi statidal gip del tribunale per i minorenni di Palermo Nicola Aiello, per ladel. I tre erano entrati nel centro Conad Giaconia in via Marconi e avevano nascosto