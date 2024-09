Rossi di invidia per Giorgia ed Elon

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mi alle Nazioni Unite,premiata da Musk. La premier che scherza con il miliardario volante. Sorrisi, flash, carta patinata, aperture dei tg. Oddio la Cnn. Per non parlare di quei destri di Fox News – cielo! – pure la Bbc. Un ciclone,i in terra americana. Una cosa da Far West, con lui, il nemico pubblico, l'uomo che vuole abbattere la democrazia a colpi di social network, quello con la testa incorporata nei satelliti. Il travaso di bile della sinistra è un kamasutra politico. Per loro è una sorta di contrappasso dantesco assistere all'ingresso del fascismo nel capitalismo 2.0. Mi nella Silicon Valley, statista digitale