Roma-Athletic Bilbao Ivan Juric in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alle 14:30 di oggi, mercoledì 25 settembre l’allenatore dellainterverrà inper presentare la partita dei giallorossi contro l’valevole per la prima giornata della fase campionato di Europa League 2024/2025 e in programma alle 21:00 di giovedì 26 settembre. Esordio europeo da allenatore per il tecnico croato che dopo la vittoria per 3-0 sull’Udinese cerca la seconda vittoria consecutiva in giallorosso. L’asticella però si alza: di fronte c’è un fuoriclasse come Nico Williams e un tecnico di livello internazionale come Valverde. Possibile turn over per: si scalda Soulè, ma anche Baldanzi, reduce dal gol, il primo con la, segnato ai friulani. In difesa dovrebbe toccare ad Hummels ed Hermoso. Proprio l’ex difensore dell’Atletico Madrid parlerà inal fianco di