Rientro al lavoro dopo maternità | quando e come può avvenire e 5 consigli preziosi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il rapporto tra genitorialità eè per gli uomini e soprattutto le donne che vivono in Italia estremamente complesso. Lo confermano tante statistiche che analizzano un fenomeno che pone il nostro Paese lontano dalle medie europee. Tanto per citare alcuni dati riportati da Save the children, il tasso di occupazione nelle donne tra 25 e 54 anni è del 63,8% nelle donne senza figli mentre scende al 57,8% in quelle con uno più figli. E l’arrivo del primo figlio non è meno discriminante. Delle oltre 60000 dimissioni volontarie che hanno interessato genitori di figli tra 0 e 3 anni avvenute nel corso del 2022, il 72,8% di esse riguardava le donne. A conferma diilalla genitorialità pesa molto di più sulle madri che sui padri.