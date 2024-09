Ricostruzione dell’Ucraina gli alleati confermano | 50 miliardi coperti dagli asset russi Meloni | Caro Volodymyr siamo al tuo fianco – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nei giorni dell’Assemblea generale dell’Onu, con (quasi) tutti i leader mondiali a New York, Joe Biden ha ospitato alla Casa Bianca il presidente ucrainoZelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier britannico Keir Starmer, e incollegamento Giorgiae Justin Trudeau. Il gruppo ha confermato a Kiev, sulla base dell’accordo già raggiunto al G7 ospitato in Italia, il sostegno economico per resistere alla guerra d’invasione russa. Cinquantadi euro verranno erogati all’Ucraina, un prestito che verrà garantitocongelati dalle sanzioni. Von der Leyen ha ribadito che l’ingressonell’Unione europea come partner membro è un passo necessario al raggiungimento e mantenimento della pace, mentre Biden ha ricordato come l’economia ucraina sia più solida dello scorso anno.