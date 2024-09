Regolamento Genoa-Sampdoria | cosa succede in caso di pareggio nei sedicesimi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ildi, match valido per idi finale della Coppa Italia 2024/2025: eccoindi. L’attesa è finita: dopo tre anni torna il derby della Lanterna e il Ferraris ribolle di passione per questo scontro tra il Grifone e i blucerchiati con in palio gli ottavi di finale. Sfida a eliminazione diretta e stracittadina sentitissima, questo annullerà la categoria di differenza. Chi vince sfiderà la Roma. Maaccade indi parità al 90?.