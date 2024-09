Regione Siciliana stop all’infornata di nuovi assessori | riforma degli enti locali più sobria

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il centrodestra alla fine si è fermato. Complice il pressing di Renato Schifani , da sempre contrario, la norma che avrebbe dato a ogni sindaco la possibilità di nominare un assessore in più è stata bocciata nel voto decisivo in commissione Affari Istituzionali all’Ars. L’articolo che avrebbe creato 390 poltrone in più in Sicilia è andato Ko per il voto trasversale di maggioranza e opposizione