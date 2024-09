Rapporto Inps sui salari | ecco quanto guadagnano i giovani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – Ilavorano meno edi meno. È questa la conclusione alla quale arriva ildell'nel capitolo sue classi di età. A fronte di una retribuzione media annua di fatto pari nel 2023 a quasi 26 mila euro per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati, esclusi lavoratori domestici e operai agricoli), gli under 30poco più di 14mila euro, quindi poco più della metà. E, però, in tale fascia d'età, i dipendenti pubblicicirca 6-7 mila euro di più dei loro coetanei del settore privato. Dall’spiegano che in termini assoluti la distanza tra la retribuzione di un giovane under 30 e il valore medio totale è massima per un lavoratore a tempo pieno con continuità occupazionale nell'anno (gap di 11 mila euro), minima per un lavoratore a tempo parziale e discontinuo nell'anno (gap di 1.800 euro).