Rai | voto consiglieri Cda divide opposizioni Pd con Iv per Aventino M5S e Avs in aula*

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos) - Il pomeriggio non ha avvicinato leche si apprestano, a meno di novità last minute, a presentarsi divise all'appuntamento di domani in Parlamento per ilsuidel Cda Rai. In serata Elly Schlein riunirà i gruppi Pd di Camera e Senato e l'orientamento resta quello dell'. Insomma, non partecipare al. Se questa sarà la decisione del Pd, anche Italia Viva non sarà in aula. "Ci atteniamo al patto che abbiamo siglato", si rimarca da Iv. M5S e Alleanza Verdi e Sinistra invece voteranno i nuovi. I parlamentari 5 Stelle hanno bocciato la "suggestione" dell'in quanto "appare contrario all'interesse pubblico lasciare il Cda nelle mani dei solidesignati dalle forze di maggioranza".