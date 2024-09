Rai | Bonelli ' Avs domani vota consiglieri Cda'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos) -, oltre ai 5 Stelle, anche Alleanza Verdi e Sinistra parteciperà al voto in Parlamento suidel Cda Rai. "Per noi -spiega Angeloin Transatlantico- era fondamentale che si abbinasse la riforma della Rai e il recepimento del Media Freedom Act. Oggi, dopo la nota del centrodestra dei giorni scorsi, è arrivato un atto conseguente in commissione di Vigilanza con l'incardinamento avviato da Fazzone al Senato di tutti i disegni di legge sulla riforma del servizio pubblico. Abbiamo ottenuto il risultato, chiesto unitariamente da tutti i gruppi di opposizione". Quanto al Cda, osserva, "noi pensiamo che non vada lasciato spazio a una maggioranza che già ha occupato tutti gli spazi possibili in Rai. Quindici saremo e voteremo".