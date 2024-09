Raccolte le 500 000 firme per il referendum sulla cittadinanza | cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilha raggiunto il traguardo delle 500.000, con 502.321 adesionisul sito del Ministero della Giustizia. La raccolta è iniziata il 6 settembre 2024, e il risultato rappresenta un importante passo avanti per la possibile revisione della legge italiana. Questo, proposto da +Europa, mira a dimezzare il periodo di residenza necessario per ottenere laitaliana, riducendolo da dieci a cinque anni, in linea con le norme di altri Paesi europei.