Quel Pip è illegittimo Baldini Lega contro il Piano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Il Pip va riscritto da capo perchè giuridicamente viziato, andare avanti significherebbe perdere tempo, soldi e ricorsi giudiziari a tutti i livelli". Così Massimiliano, consigliere regionale dellae membro della Quarta Commissione. "La solita sinistra pseudo ambientalista-ecologista – tuona – alza la voce per far approvare unintegrato del Parco che è seriamente viziato sotto il profilo giuridico e che non solo non potrà andare avanti in Commissione Ambiente ed in consiglio regionale perchè saranno gli stessi uffici giuridici a dirlo ma che, in caso contrario, determinerà il proliferare di ricorsi che finirà per costare una montagna di soldi al contribuente, costringendo la Regione a tornare indietro, a rifare tutto da capo con una spesa che supererà di gran lungala stanziata a bilancio nella recente manovra approvata poche settimane fa.