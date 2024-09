Poesia debutta ' Fuochi alleati' di Roberta Ioli | Individuare tracce luminose da seguire nei passaggi difficili della vita

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In un tempo in cui la normalità è galleggiare in un caotico brusio di consigli non richiesti, pareri fuori luogo e false notizie, il difficile compito di riportare la parola alla sua originaria forza e pulizia diventa necessario come una boccata d'aria fresca. A sentirne l'esigenza è stata