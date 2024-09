‘Play’ il Festival del gioco trasloca a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Modena, 25 settembre 2024 –, ildel. La prossima edizione, la sedicesima, quella del 2025, si terrà nei padiglioni diFiere, dove avrà a disposizione 32.670 metri quadri coperti (+25%) e oltre tremila tavoli da. Il nuovo Play ‘bolognese’ si terrà dal 4 al 5 aprile, mentre a Modena, dal 21 al 23 novembre 2025, farà il suo esordio ‘Play in the City’, undella cultura ludica’, organizzato dal Comune di Modena e da Ludolabo. Al centro di quest’ultimo nuovo evento ci sarà il legame tra ile l’educazione.è la più importante manifestazione in Italia dedicata ai giochi analogici (da tavolo, di ruolo, di carte) e lo scorso maggio a Modena ha portato 45mila presenze in tre giorni