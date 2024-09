Più senso civico da parte di tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Ci vorrebbe piùdadi, anche dei ciclisti stessi, che a volte sono troppo “spericolati“. E lo dico da ciclista, appassionato di biciclette da sempre". Parla Armando Bertacchi, settantunenne, fotografo, che ha avuto la sua prima dueruote in regalo quando aveva 5 anni. "Era una bici Rossignoli. Ho ereditato la passione da mio padre. Oggi pedalo una bici di cui ignoro il marchio, che un mio amico voleva buttare via. Io l’ho rimessa in sesto e ora la utilizzo". Una nota positiva "è che a poco a poco sto notando un cambio di mentalità: molte più persone rispetto al passato scelgono di muoversi con la bici per gli spostamenti quotidiani, e questo l’ho notato anche in altre città, per esempio a Parigi". M.V.