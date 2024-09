Pisa nonna e bimbo di 5 mesi dispersi | continuano le ricerche

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I dueerano in vacanza con la loro famiglia, quando le acque del fiume Sterza li hanno strappati dalle braccia dei loro cari. Lesono ininterrotte da lunedì ma per ora non c'è traccia dellae del suo nipotino L'articolodi 5leproviene da Il Difforme.