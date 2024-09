Percorsi abilitanti docenti chiedono al Ministro una deroga per i tutor dei corsi da 30 36 e 60 CFU

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Movimento Autonomoha inviato un appello aldell'Istruzione e del Merito, chiedendo interventi urgenti suiformativi da 60 e 36 CFU per l'accesso all'insegnamento. Le richieste principali riguardano una proroga per il completamento del tirocinio e unasui requisiti per i. L'articoloalunaper ideida 30, 36 e 60 CFU .