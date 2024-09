Per la Smartsystem è buona la seconda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel quadrangolare di Alba Adriatica laEssence Hotels Fano ottiene un positivo secondo posto, al termine di un weekend in cui coach Mastrangelo ha potuto far girare tutta la squadra e studiare le prossime avversarie di serie A2. Battaglia fino all’ultimo punto con Aversa e successo finale per 3 a 2 (19 a 17 al tie break) con il trio Marks-Roberti-Merlo sugli scudi, bene anche il centrale Acuti. Nella finalissima contro la corazzata Siena, che anche quest’anno proverà il salto di categoria, due set di alto livello (25/21, 22/25) e poi spazio a chi ha giocato di meno. I virtussini si sono dimostrati all’altezza della situazione rimanendo sempre attaccati agli avversari e alla fine sono stati premiati nel secondo parziale: "Il match contro Siena è stato decisamente più complicato – afferma il migliore in campo Mattia Raffa –, nonostante ciò abbiamo giocato due buoni set.