Pausini e la battuta hot per il nuovo singolo | La tengo como todas? No ora la tengo | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Siparietto di Lauradurante la presentazione a sorpresa del'Ciao' sul bus scoperto in giro per Milano. La cantante ha scherzato sulla forma del premio di Billboard Italia ricevuto per l'occasione. "La? No, ora larubia, d'oro", ha dettoricordando la sua celebree riferendosi al fatto che nel video delbrano è bionda.