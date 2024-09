Ottobre Rosa gli eventi di Fondazione Libellule per il mese della prevenzione del tumore al seno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Da 30 annisi tinge diper sensibilizzare le donne sull’importanzanella lotta aldel. Il progetto è nato in America nel 1992 e negli anni successivi si è diffuso in tutto il mondo: oggi sono circa 70 gli Stati che vi aderiscono. In ogni Paese vengono organizzate iniziative, visite gratuite e campagne di informazione sue cura dalle aziende sanitarie pubbliche, associazioni di volontariato, associazioni pazienti e aziende farmaceutiche. AncheInsieme partecipa a questo movimento internazionale con grande impegno e spirito di coinvolgimento delle tante aziende virtuose che negli anni sostengono gli stessi obiettivi con fiducia e tenacia.