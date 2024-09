Onu | Meloni ' problemi sud sono anche del nord serve nuovo modello cooperazione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) New York, 25 set. Adnkronos) - "Idel Sud Globaledeldel mondo, e viceversa. Non esistono più blocchi omogenei, e l'interdipendenza dei nostri destini è un fatto. Per questo siamo chiamati a ragionare fuori dagli schemi che abbiamo conosciuto nel passato. La sfida è un cambio deciso di paradigma nei rapporti tra le Nazioni e nel funzionamento degli organismi multilaterali, l'obiettivo è costruire undicompletamente". Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Personalmenteconvinta che questopossa e debba fondarsi su alcuni, purtroppo non scontati, principi: il rispetto reciproco, la condivisione, la concretezza.