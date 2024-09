Onu | Meloni ' con Piano Mattei svolta obiettivo non è imporre ma condividere'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos) - Una "" quella "che l'Italia ha impresso ai propri rapporti con l'Africa. Abbiamo reso operativo, a livello bilaterale, il nostrodi investimenti per l'Africa, il, con progetti pilota in nove Nazioni del continente, creando partenariati strategici con ognuna di esse". Lo dice la premier Giorgia, intervenendo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Abbiamo strutturato sinergie operative con il Global Gateway dell'Unione Europea e la Partnership for Global Infrastructure and Investment del G7. Abbiamo costruito strumenti finanziari nuovi con la Banca Africana di Sviluppo e con la Banca Mondiale, per permettere l'afflusso di risorse pubbliche e private.