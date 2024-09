Omicidio nella notte in piazza XX Settembre si cerca l' aggressore

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un giovane ivoriano di 26 anni, senza fissa dimora, è stato accoltellato a morte al torace inXX, non lontano dalla stazione ferroviaria. L'allarme è stato dato da un amico della vittima, che lo attendeva in auto e lo ha