Ocse | Italia cresce dello 08% nel 2024 ' resti prudente'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Pil dell'dovrebbere0,8% nel(contro l'1% del 2023) per poi risalire all'1,1% nel 2025; è quanto emerge dalle Prospettive economiche intermedie dell'pubblicate oggi a Parigi. Nella zona euro, la crescita del Pil dovrebbe raggiungere lo 0,7% nele l'1,3% nel 2025. L'attività europea verrà sostenuta dalla "ripresa dei redditi reali e da un miglioramento della disponibilità del credito". Dal punto di vista della crescita "l'sta facendo piuttosto bene, 0,8% quest'anno, 1,1% l'anno prossimo, quindi vicina al potenziale". Ma Roma deve continuare ad essere "" in materia di bilancio e conti pubblici, ha detto il capoeconomista dell'organizzazione Alvaro Santos Pereira, durante le conferenza stampa di presentazione delle prospettive. In Cina, la crescita dovrebbe invece calare al 4,9% nele al 4,5% nel 2025.