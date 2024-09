Nuoro uomo uccide la moglie e una figlia e poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un operaio forestale - Roberto Gleboni - ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, questa mattina a, e ha ucciso laMaria Giuseppina Massetti e laMartina, di 25 anni. Ha anche ferito gravemente il figlio Francesco, di 10, che lotta tra lae la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco. Feriti anche un terzo figlio 14enne - non gravemente - e il padrone della casa in cui la famiglia viveva in affitto, Paolo Sanna, incontrato casualmente sul pianerottolo: è in fin died è ricoverato in Rianimazione al San Francesco di. Il 52enne, dopo aver sparato alla famiglia, si è recato a casa dell'anziana madre, Maria Esterina Riccardi, ferendola alla testa per poi suicidarsi. La donna è in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.