Non c' è nulla di male Ignazio La Russa le parole che faranno impazzire la sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Fino agli anni '90, al berlusconismo, l'egemonia culturale dellanon è stata messa in discussione, ma le casematte - era un termine che usava Gramsci - sono sempre rimaste ben occupate. Credo che non ci siadia voler abbattere le casematte e lasciare pianure, luoghi aperti alle incursioni di tutti, senza che nessuno possa avere la pretesa di chiudere la bocca agli altri o di limitare alcune espressioni o filoni culturali". Lo ha detto il presidente del SenatoLaal convegno Da Gramsci a Gentile. Esiste l'egemonia culturale?' organizzato dalla Fondazione An a Palazzo Madama.