Nikita Pelizon del Grande Fratello Vip sparisce dai social e cancella tutto | che succede?

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La vincitrice delVip 7,, ha recentemente sorpreso i suoi follower con un annuncio inaspettato: si prenderà una pausa dai. La notizia è arrivata tramite il suo canale broadcast su Instagram, dove laha spiegato di non sentirsi bene e di aver bisogno di tempo per sé.delVip “” dai: che?" L'articolodelVip “” dai: che? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.