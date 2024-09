New York Meloni | Michael Jackson? Potrei parlarne per ore Ho imparato l’inglese con i suoi testi – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024)è stato il suo «professore di inglese». Lo aveva detto a inizio anno nel suo intervento alla cena con la stampa estera. E lo ha ripetuto anche ieri, martedì 24 settembre, nel suo discorso per il «Global Citizen Award 2024» dell’Atlantic Council dove ha perfino canticchiato alla platea uno dei brani più famosi del cantante: Man in the mirror. «I’m starting with the man in the mirror, I’m asking him to change his ways». Tradotto: Sto iniziando con l’uomo nello specchio, gli sto chiedendo di cambiare la sua strada. È nota la passione della premier Giorgiaper il cantautore, ballerino, ma anche produttore discografico statunitense. A margine dei lavori della 79esima Assemblea Generale dell’Onu, la presidente del Consiglio – rispondendo a una domanda «colorata» dei giornalisti – ha fatto sapere di essere stata «una grandissima fan di».