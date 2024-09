Nel dl omnibus deroga alle gare per rifiuti e acqua in Sicilia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il commissario straordinario deidellapotrà realizzare senzagli impianti pubblici per la gestione dei, compresi i termovalorizzatori. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto, che allinea i poteri del commissario straordinario per idellaa quelli del Commissario per idi Roma. Per potenziare la realizzazione degli investimenti nel settore deima anche considerando gli "ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione connessa alla grave crisi da deficit idrico", inoltre, le ordinanze potranno non rispettare il codice dei contratti pubblici.