Nel cast anche Max Tortora e Matilde Gioli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Chi non ha mai avuto bisogno di un vero amico? Con Tramite amicizia, su Rai 1 questa sera alle 21.20, Alessandro Siani parte da questo desiderio universale per costruire una commedia leggera leggera. Sebbene abbia momenti piacevoli e nobili intenti – far sorridere e riflettere – i risultati sono altalenanti.