Napoli McTominay SVELA | La chiamata di Conte mi ha acceso un FUOCO dentro il mio OBIETTIVO è QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le parole di Scott, centrocampista del, sulla sua nuova esperienza in azzurro Scottha parlato ai canali ufficiali deldella sulla sua nuova esperienza in azzurro.– «L’orgoglio di giocare qui è davvero speciale e quando ho saputo che ilera interessato a me ho sentito il