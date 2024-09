Movida nell' Umbertino i residenti in Comune | Stretta sugli orari? Si intervenga anche sulle concessioni

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un'ordinanza per regolamentare glidi chiusura dei locali? "Se non supportato da altri interventi, questo provvedimento rischia di non servire a nulla. Per questo oggi abbiamo consegnato all'amministrazione comunale un documento con le nostre proposte". Mauro Gargano