Moria di formiche volanti in spiaggia a Pesaro l’esperto | Effetto del cambiamento climatico

25 settembre 2024 – Migliaia di formiche morte. Una morìa di formiconi, presumibilmente del genere Camponotus, lungo la battigia di Ponente a Pesaro, ha attirato l'attenzione di quanti, in questi giorni, grazie al clima mite, sono tornati a passeggiare in spiaggia. Tra questi i pesaresi Roberto Malini e Fabio Patronelli, i quali hanno dato una prima spiegazione al fenomeno legato, quasi certamente, al maltempo dei giorni scorsi che ha alluvionato Emilia Romagna e Marche : "Ad occhio potrebbe trattarsi di un volo nuziale tragicamente finito – dice Malini, attivista ambientale e appassionato di discipline naturalistiche –. Il volo nuziale delle formiche avviene solitamente in primavera o in estate, quando le condizioni climatiche sono favorevoli, ma quest'anno, a causa di un'estate anomala, le formiche potrebbero aver ritardato il loro volo riproduttivo.