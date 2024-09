Monopoli-Benevento i convocati di mister Auteri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 6^ giornata del campionato di Serie C Now,. Sono 22 i calciatori cheporterà in Puglia: rispetto al match con il Foggia c’è solo il recupero di Capellini. Out Acampora, Ferrara, Borello, Nardi e Pinato, oltre a Ciurleo e Avolio.