Milano tre edicole del Cimitero Monumentale assegnate all' asta per 38 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Quasi 2,5diper aggiudicarsi la concessione di 99 anni di un'edicola funeraria aldi. A tanto è stata assegnata all'l'edicola Annoni, per cui Palazzo Marino aveva fissato una base di 477mila. L'pubblica si è svolta nella sala Formazione del palazzo di via Larga. Tre lefunerarie per cui era stata aperta la procedura ad evidenza pubblica. Il valore complessivo di base, superiore a 1 milione e 200mila, è stato più che triplicato: i tre monumenti sono stati assegnati per un totale che sfiora i 3,8di