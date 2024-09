Milan Paulo Fonseca ha il miglior attacco in Serie A | ma la difesa è un disastro Il dato preoccupante

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ha ilinA: ma per ambire a qualcosa di grosso serve mettere a posto la, che è uncon ilinA: ma laè un problema! View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)ha ilinA: ma laè un. IlLEGGI ANCHE Calciomercato, Tammy Abraham ha conquistato: e Moncada vuole trattenerlo. La trattativa L'articoloha ilinA: ma laè un. Ilproviene da Daily