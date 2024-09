Meloni distrugge il nuovo modello Onu Basta gerarchie metodo fallimentare

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giorgia, nel suo discorso a New York all'assemblea annuale dell'Onu, usa parole molto forti nei confronti della riforma che stanno cercando di portare avanti gli stati Uniti sui principi base delle Nazioni Unite. La premier italiana stronca ilUsa, che prevede l'introduzione di nuovi seggi permanenti, laddove l'Italia vuole l'istituzione di seggi regionali permanenti con membri a rotazione. "L'Italia è convinta che qualunque revisione dell'architettura di funzionamento delle Nazioni Unite, a partire dal Consiglio di Sicurezza, - dice- non possa prescindere dai principi di eguaglianza, democraticità e rappresentatività . Sarebbe un errore creare nuove, con nuovi seggi permanenti. Siamo aperti a discutere la riforma senza alcun pregiudizio, ma vogliamo una riforma che serva a rappresentare meglio tutti, non a rappresentare meglio alcuni".