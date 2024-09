MedFilm Festival in Marocco Da oggi al 30 settembre a Rabat e dal 2 al 5 ottobre a Tangeri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)IN– TERZA EDIZIONE: MEDITERRANEO, UN MARE DI CINEMA 25-30, 2-5Nell’ambito delle celebrazioni per la 30° edizione, ilriprende il suo viaggio tra le sponde culturali del Mediterraneo: il prossimo approdo è in. Dal 25 al 29al Cinéma Renaissance die dal 2 al 5alla Cinémathèque ditorna per la terza edizioneau Maroc, rassegna internazionale dedicata al miglior cinema euro-mediterraneo.