McTominay | ho una grande voglia di vincere e avere successo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024)sul calcio e i suoi idoli, difensore del Napoli è stato intervistato sul canale YouTube ufficiale del club azzurro. “Mi chiamo Scott, vengo da Lancaster, Inghilterra e sono un centrocampista centrale del Napoli. La mia vita e la mia carriera si sono concentrate esclusivamente sul calcio. La mia famiglia ha fatto di tutto per aiutarmi a viaggiare attraverso l’Inghilterra per giocare a calcio con il Manchester United da bambino. Negli anni ho giocato in tutte le categorie, fino a debuttare in prima squadra e a giocare qualche partita. Ero un bambino molto competitivo, direi fino al punto di esserlo fin troppo per essere un bambino. La sensazione della sconfitta fa sempre più male della sensazione di orgoglio di quando si vince, quindi per me è importanteil controllo di questo aspetto.