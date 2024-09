McDonald’s apre il nuovo ristorante di via del Lido

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E' prevista per domani, giovedì 26 settembre, l'apertura deldi Latina in via del, 131. Si tratta del decimodella provincia pontina e ha portato a 55 nuovi posti di lavoro.Illocale conta 142 posti a sedere, tra interno ed esterno, ed