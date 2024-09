Matteo Berrettini valuta la sua vittoria nel primo turno a Tokyo | Mi sono adattato bene alle condizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Uninsidioso attendeva. All’esordio il tennista tricolore sfidava per la seconda volta in pochi giorni l’olandese Botic van de Zandschulp, già affrontato e battuto non senza fatica nella settimana di Coppa Davis a Bologna. In questa circostanza, l’affermazione diè stata più netta sul punteggio di 6-3 6-4. Dopo una partenza ad handicap, il romano ha ribaltato la situazione e fatto sempre gara di testa. Molto falloso l’olandese e bravo il giocatore nostrano a variare il suo tennis, in un match che si è disputato indoor per via della pioggia. “Quando ho visto dal sorteggio che avrei affrontato un tennista proveniente dqualificazioni, ero consapevole che avrei avuto un rivale già rodato. Van de Zandschulp è un tennista forte e in grado di metterti in difficoltà.